Alle Corona-Test bei Basketball-Zweitligist Science City Jena sind negativ ausgefallen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die kollektiv erfolgte Corona-Testung der Mannschaft, des Trainerstabs sowie weiterer Mitarbeiter desClubs ergab keine positiven Befunde. Science City befindet sich in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt, das Team verbleibt das Team zunächst weiterhin in Quarantäne.