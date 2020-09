Negative Befunde gehören aktuell zu den überschaubar positiven Nachrichten für die Basketballer von Science City Jena. Nachdem die Thüringer im Verlauf der letzten acht Tage kollektiv drei Corona-Testserien absolvierten, bleibt die Bilanz der Saalestädter mit einer 100-prozentigen Quote negativer Befunde makellos.

Während sich der betreffende Personenkreis nach einem gemeinsamen Wurftraining mit Nachwuchsakteuren von Culture City Weimar vorsorglich in Isolation befindet, wird der Start in die Saisonvorbereitung nach Ablauf der 14-tägigen Quarantäne-Frist am 02. Oktober erfolgen können. Science City befindet sich diesbezüglich mit dem Gesundheitsamt Jena im Dialog, um gemeinsam Lösungsansätze für einen potentiellen Wiederholungsfall zu erarbeiten.