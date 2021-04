Basketball | ProA Playoff-Gegner für Science City Jena stehen fest

Hauptinhalt

Die Basketballer von Science City Jena können den Notizblock zücken. Nach der 75:84-Niederlage am Sonnabend (10. April) bei den Rostock Seawolfes rutschten die Thüringer in der ProA-Tabelle noch auf Platz vier ab und spielen nach dem Hauptrunden-Abschluss somit in Playoff-Gruppe 1.