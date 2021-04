Doch der MBC stellte sich vor allem im ersten Viertel gar nicht mal so schlecht an und blieb gegen die Baden-Württemberger in Schlagweite. Vor allem Shooting-Guard Michal Michalak zeigte mal wieder seine Qualitäten und erzielte in den ersten zwei Vierteln 13 Punkte (1. Viertel: 23:32). Ab der 14. Spielminute ließen die "Riesen" aus Ludwigsburg jedoch ihre Muskeln spielen und zogen bis zur Halbzeit-Pause auf 16 Punkte davon (35:51). Coach Poropat musste mit ansehen, wie sein Team viele leichte Würfe wegschenkte und dazu noch zu zahm in der Defensive agierte. Es wurde dem Tabellenführer zu einfach gemacht.

Die Riesen aus Ludwigsburg machten es dem MBC nicht gerade einfach. Hier wurde Philipp Hartwich entscheidend bei seinem Wurf gestört. Bildrechte: IMAGO / Pressefoto Baumann