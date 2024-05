Nachdem der Gisa Lions MBC acht Spielerinnen um Co-Kapitänin Laura Schinkel verabschiedet hat, wird bei den Hallenser Erstliga-Basketballerinnen intensiv am Kader für die Saison 2024/25 gearbeitet. So konnte mit Romy Bär am Mittwoch (15. Mai 2024) der erste Neuzugang vermeldet werden. Die 83malige A-Nationalspielerin unterschrieb beim Dritten der Vorsaison einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison.