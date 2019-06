"Es ist ein gutes Gefühl, nach Hause zu kommen", hatte der 55-Jährige bereits im Vorfeld geäußert. Menz war bisher als Chefcoach der Löwen Braunschweig tätig. Der gebürtige Berliner, dessen Familie in Jena lebt, war mit Braunschweig im Play-off-Viertelfinale an Meister Bayern München gescheitert (0:3). Menz soll Jena zurück in die erste Liga führen.