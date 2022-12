Die Gäste kassierten die vierte Niederlage in Folge und haben in sieben Saisonspielen erst einen Sieg gelandet. In der ersten Partie nach einem personellen Umbruch, Managerin Katharina Finkiel und zwei Spielerinnen mussten nach dem schwachen Saisonstart gehen, lag Halle zunächst 18:24 zurück. Das zweite Viertel endete mit nur wenig Körben 10:10. Die Hoffnung auf eine Überraschung beim einzigen deutschen Europacup-Teilnehmer in dieser Saison schwand nach einem 16:19 im dritten Durchgang. Das 44:53 erwies sich trotz eines 15:24 im letzten Viertel als zu starke Hypothek.