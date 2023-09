Es ist angerichtet. Am Freitagabend (29. September) steigt der Syntainics MBC in die neue Bundesliga-Saison ein. Und der Auftakt hat es gleich in sich. Die Mannschaft von Predrag Krunic, der bei den Weißenfelsern in seine zweite Amtszeit geht, muss bei einem der Topfavoriten der Liga antreten – dem FC Bayern München. Und die Jagd auf Punkte geht gleich weiter, bereits am Sonntag (1. Oktober) sind die Wölfe zuhause gegen die Basketball Löwen Braunschweig gefordert.