Es war im Entscheidungsspiel in Rostock der eine Sieg, der das Aus für Jena bedeutet hatte. Stattdessen zogen die Giants aus Leverkusen als Gruppenerster ins Finale um die ProA-Meisterschaft, was gleichbedeutend mit dem Aufstiegsrecht in die BBL ist. Doch Leverkusen hatte keine Lizenz beantragt, somit gibt es noch einen freien Platz. Den hat die BBL ausgeschrieben. Eine Voraussetzung: 700.000 Euro, die in zwei Etappen 2021 und bei Klassenerhalt 2022 zu zahlen wären.