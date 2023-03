Die Syntainics MBC haben am Samstagabend (25.03.2023) eine herbe 82:93-Niederlage gegen BG Göttingen kassiert. Dabei konnte das Team von Trainer Igor Jovović nur in einem Viertel wirklich überzeugen. Überragender Spieler auf dem Parkett war Till Pape, der für die Gäste 24 Punkte holte.

Trotz dreier Niederlagen zuletzt haben die Syntainics MBC durchaus überzeugt, vor allem in den Partien gegen Alba Berlin und Bayern München. Gegen den tabellensechsten aus Göttingen kamen die Wölfe aber überhaupt nicht ins Spiel. In der Offensive funktionierte im ersten Viertel nicht, die Gäste lagen schnell vorn. Nach zehn Minuten stand ein ernüchterndes 11:22. Und es wurde nicht besser. Jetzt gelangen Göttingen auch noch die Würfe von der Dreimeter-Linie. Da der MBC auf der anderen Seite keinen Zugriff bekam, wuchs der Vorsprung der Gäste weiter an, war zeitweise bei 20 Zählern. Zur Pause stand ein 29:47.

Nach der Pause lief es für den MBC in der Offensive besser, auch, weil Kostja Mushidi auftaute, allein im dritten Viertel zehn Punkte machte. So kämpften sich die Syntainics zumindest wieder etwas heran, nach 30 Minuten stand es 61:74. Und Weißenfels sollte noch einmal die Chance bekommen, näher heranzurücken. Doch beim Stande von 69:81 vergab der MBC gleich vier Mal. Die Gäste fingen sich, der MBC leistete sich zu viele Fouls und Fehler. So konnte sich Göttingen am Ende sicher ins Ziel retten.