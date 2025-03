Durch die Niederlage verpasste es der Syntainics MBC in der Tabelle noch an Herne auf Platz sechs vorbeizuziehen. So bekommt man es im Viertelfinale mit Titelverteidiger Alba Berlin zu tun. In der Serie "Best of Five" stehen zunächst zwei Auswärtsspiele am 21. und 23. März an. Der nächste Heimauftritt ist dann am 28. März.