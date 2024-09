Ein deutlicher Sieg und eine deutliche Niederlage – so lautet die Bilanz der beiden Testspiele des Syntainics MBC im Rahmen des Trainingslagers im slowenischen Zrece. Dem 53:88 (24:41) am Freitag (30. August) gegen Eurocup-Teilnehmer Cedevita Olimpija Ljubljana ließen die Wölfe am Sonntagabend (1. September) einen 81:62 (43:34)-Erfolg gegen den ungarischen Erstligisten Soproni KC folgen.