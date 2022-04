Der Tabellen-16. aus Weißenfels hatte defensiv große Probleme gegen das schnelle und variable Spiel der Albatrosse. Lediglich in den ersten sechs Minuten konnten die Hausherren die Szenerie gleichwertig gestalten, ehe die in allen Belangen überlegenen Berliner von 8:8 über 25:17 (10.) auf 37:23 (16.) davonzogen. Vor allem unter den Körben besaßen die Gäste die Lufthoheit (42:25 Rebounds). Alba kontrollierte auch in der zweiten Hälfte das Spiel. Defensiv blieb das Team aufmerksam und ließ kaum einen einfachen Wurf zu. Die Berliner bauten die Führung auf 30 Punkte aus und Trainer González konnte einige Stammkräfte schonen. Im Schlussviertel schaltete Alba einen Gang zurück. Zweifel am hochverdienten Sieg kamen jedoch nicht auf. Für den MBC, der als Drittletzter weiterhin acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat, erzielten Jamel Morris (16) und Reggie Upshaw (11) die meisten Punkte.

Ein herausragendes Ereignis aus Weißenfelser Sicht ereignete sich an diesem Nachmittag aber dennoch: Der 33 Jahre alte Kapitän Sergio Kerusch erzielte seinen 1.000 BBL-Punkt für die Wölfe. Lediglich drei Zähler fehlen ihm, um mit dem Klub-Rekordschützen Djordje Pantelic – dem heutigen Co-Trainer – gleichzuziehen. "Die 1.000 Punkte heute waren schön, aber ich habe nicht davon geträumt, an so einem Tag mit mehr als 20 Punkten Unterschied zu verlieren. Ich will noch ein paar Jahre hier in Weißenfels spielen", sagte Kerusch.