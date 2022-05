Die Basketballer der Syntainics MBC haben sich mit einer deftigen Niederlage aus der Bundesliga-Saison verabschiedet. Am letzten Spieltag verloren die Weißenfelser am Sonntag (01.05.2022) gegen die Hamburg Towers 57:101 (31:53). Der MBC beendet die Saison als 16., den Klassenerhalt hatten die Sachsen-Anhalter bereits am Freitag (29.04.2022) perfekt gemacht. Hamburg zieht mit dem Sieg in die Playoffs ein.

Die Niederlage lässt sich auch in den Statistiken ablesen – hier lag das Team von Weißenfels-Coach Igor Jovovic überall hinten. So verwandelte der MBC nur 19 Prozent der Drei-Punkt-Würfe (6 von 31), Hamburg dagegen 41 Prozent (12/29). Der MBC hatte weniger Defensiv-Rebounds (19 vs. 36), weniger Offensiv-Rebounds (9 vs. 17). Verwandelte weniger Freiwürfe (44 Prozent vs. 55 Prozent) und weniger Zwei-Punkt-Würfe (54 Prozent vs. 64 Prozent).