Mushidi: Zukunft "mit Ingo schwer vorstellbar"

Ob Kovacevic und Mushidi kommendes Jahr zusammenspielen, ist aber noch unklar. Denn Mushidi macht sein Bleiben vom Trainer abhängig.

Publikumsliebling und Shooting Guard Mushidi kam unter Interimscoach Freyer zu weniger Einsatzzeiten und macht aus seiner Ablehnung des Trainers keinen Hehl: "Wenn er mir seit ein paar Spielen nicht vertraut, ist das seine Entscheidung", erklärte der 24-Jährige noch am Sonntag enttäuscht. Zu seiner Zukunft in Weißenfels sagte Mushidi: "Das kommt darauf an, wer Trainer nächstes Jahr ist. Wenn Ingo bleibt, ist es schwer vorstellbar." Unzufrieden: Kostja Mushidi. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Bleibt Freyer? "Ingo ist erster Ansprechpartner"

Auch Freyers Zukunft ist nicht geklärt. Der frühere MBC-Shooting-Guard und deutsche Nationalspieler übernahm erst Mitte April und holte mit den Weißenfelsern in sechs Spielen zwei Siege. Zwei weitere Siege verpasste er knapp, in Ulm und Ludwigsburg verlor sein Team erst in der Verlängerung. Freyer selbst wollte sich direkt nach dem Crailsheim-Spiel nicht zu seiner Zukunft äußern: "Ich bin noch im Tunnel. Mal sehen, was rauskommt, wenn ich aus dem Tunnel komme." Und auch Geißler hielt sich bedeckt: "Ingo ist der erste Ansprechpartner", sagte der MBC-Geschäftsführer zur möglichen Verlängerung des nur bis Mai laufenden Kontraktes. "Am Ende muss es darum gehen, dass der Coach und auch der MBC Erwartungen haben, die zusammenpassen." Freyer (li.) und Mushidi (re.) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Spannende und entscheidende Wochen stehen also beim MBC an. Aber erst einmal sollen sich alle von der Nicht-Abstiegsfeier erholen, so Geißler: "Wir brauchen jetzt alle ein paar Tage, um runterzukommen."