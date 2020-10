Headcoach Silvano Poropat ist von der Verpflichtung des 2,03 Meter großen Power Forward angetan: "Wir haben einen Big Man mit spielerischen Anlagen gesucht: jemanden, der beweglich ist, gut passen kann und mit Energie spielt. Mit AJ haben wir ihn gefunden. Wir freuen uns, dass es so schnell geklappt hat." Zwei negative Coronatests vorausgesetzt, soll die Neuverpflichtung bereits am Samstag (17. Oktober) im ersten Spiel des BBL-Pokals gegen die Merlins Crailsheim zum Einsatz kommen.

AJ Brodeur – die Initialen stehen für Austin James – geht beim MBC in seine erste Profisaison. Im Juli dieses Jahres hatten zunächst die Riesen Ludwigsburg die Verpflichtung des US-Boys bekanntgegeben. Nachdem er jedoch den Medizin-Check nicht bestand, kam es zur Trennung. Davor trug AJ Brodeur das Trikot der University of Pennsylvania. Dort kam er in der vergangenen Saison auf 17,7 Punkte, 9,0 Rebounds und 5,2 Assists pro Partie. Mit insgesamt 1.832 Punkten ist er der erfolgreichste Korbschütze in der Geschichte der University of Pennsylvania. Neben Brodeur gab es beim Mitteldeutschen BC eine weitere Personalie: Der bisherige Trainingsgast Sandro Antunovic wird ab sofort zum erweiterten Kader gehören.