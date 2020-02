Den etwas über 1.000 Zuschauern in der Halle der Freundschaft wurde ein munteres Spiel geboten, in dem es hinten heraus noch einmal spannend wurde. Den besseren Start konnten jedoch die Baskets für sich verbuchen. Bereits Mitte des ersten Viertels durften die Zuschauer einen 15:6-Vorsprung des Heimteams bejubeln, welcher in der Folge kontinuierlich ausgebaut wurde. Mit einem 9:0-Lauf zum Ende der ersten Hälfte konnten sich die Baskets weiter absetzen und gingen mit 41:27 in die Kabine.