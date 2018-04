Die Korbjäger von Science City Jena haben am Samstagabend durch einen 103:92-(45:49)-Heimsieg über BG Göttingen die Chance auf das Erreichen der Playoffs gewahrt. 2.128 Zuschauer sahen über weite Strecken eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste zumeist mit einigen Körben die Nase vorn hatten. Am Ende des dritten Viertels führte Göttingen noch mit 73:65. Doch dann legte Jena im Schlussabschnitt einen fulminanten Endspurt hin, holte 38 Punkte und drehte somit die Partie. Erfolgreichster Werfer der Gastgeber war Martynas Mazeika mit 25 Punkten.

