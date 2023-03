Spieler des Spiels war der Chemnitzer Kevin Yebo, dem 25 Punkte (davon neun Rebounds) gelungen. Aug ihn folgten Jaleen Smith (18 Punkte) und Johannes Thiemann (15 Punkte). Alba steht damit weiterhin nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bonn und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Chemnitz ist nach der vierten Niederlage in Serie mittlerweile bereits vier Punkte vom letzten Play-Off-Platz (Platz 8) entfernt.

Diesen achten Platz belegt Brose Bamberg, gegen die die Syntainics MBC nach einem spannenden Hin und Her nur knapp mit 95:99 verloren. Die Weißenfelser gingen mit einer 26:22-Führung in die erste Pause. Zur Halbzeit führte Bamberg knapp mit 50:49. In einer Schlussphase, in der es in jede Richtung hätte ausgehen können hatten die erfahrenen Bamberger dann den längeren Atem und gewannen am knapp aber verdient mit vier Toren Abstand.