Jena, das sich in den Playoffs in der Vorwoche gegen Gießen durchgesetzt hatte, und Trier, das sein Playoff-Halbfinale gegen Hagen gewann, mussten in einem vorgezogenen Lizenzierungsverfahren bis 13. Mai 2025 alle Lizenz-Unterlagen vorlegen.

"Freuen uns auf Traditionsclubs"

"Wir freuen uns, dass wir mit Jena und Trier zwei professionell arbeitende Traditionsclubs wieder in der Liga begrüßen dürfen, und wünschen beiden viel Erfolg in unserer 60. Jubiläums-Saison", wird BBL-Geschäftsführer Stefan Holz in der Mitteilung zitiert. Die Liga kündigte in der Pressemitteilung ebenfalls an, dass über die Lizenzierung der restlichen BBl-Klubs in der kommenden Woche entschieden wird.

Gegen Trier um die Zweitliga-Meisterschaft

Beendet ist die ProA-Saison für Jena und Trier allerdings noch nicht. Der Hauptrunden-Erste aus Thüringen und der -Zweite aus Rheinland-Pfalz spielen noch die Zweitliga-Meisterschaft aus. Das erste Spiel um den Titel findet am Donnerstag (29. Mai 2025) in Trier statt, das Rückspiel steigt am Samstag (31. Mai 2025), in Jena.