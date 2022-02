Der Beginn ließ sich noch vielversprechend an. Vor allem das Duo aus Goran Huskic und Kostja Mushidi harmonierte blendend – gleich dreimal binnen kaum einer Minute legte Huskic für Mushidi auf (5.), der insgesmt acht Punkte im ersten Viertel auflegte. Upshaw krönt einen 8:0-Lauf der Gäste (13:9, 5.). Allerdings kosteten acht Ballverluste dem MBC die Führung. Die Gäste lagen dank wiederholt erfolgreicher Oldenburger Fastbreaks nach zehn Minuten mit 17:24 zurück.

Jamel Morris zieht an Martin Breuning vorbei. Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

Im Anschluss wuchs die Hypothek der Sachsen-Anhalter kontinuierlich. Zunächste erhöhte Oldenburg-Legende Ricky Paulding per Dreier (19:31, 12.). Als dann Max Heidegger – neben dem Ex-Weißenfelser Michal Michalak mit 21 Punkten der Baskets-Topscorer an diesem Tag – von draußen traf, waren es schon 18 (31:49, 17.). Doch das Jovovic-Team kämpfte, mit der Halbzeitsirene verkürzte Sergio Kerusch immerhin auf 14 (42:56, 20.).

Nicht einmal drei Minuten nach der Halbzeit brauchten die vom früheren MBC-Profi Ingo Freyer trainierten Gastgeber, um den "Wölfen" gleich 16 weitere Punkte einzuschenken (46:72 aus MBC-Sicht, 23.). Auch Michal Michalak, der vor dem Seitenwechsel noch gar nichts getroffen hatte (0-4), lief urplötzlich heiß. Sein vierter erfolgreicher Dreier im dritten Viertel katapultierte den Weißenfelser Rückstand auf über 30 (50:81, 27.).



Insgesamt legten die Niedersachsen 36 (!) Zähler im vorletzten Spielabschnitt auf. Der MBC war vorzeitig geschlagen und die kleine Serie aus zwei Siegen im Januar gerissen. Immerhin sorgte ein 11:0-Run in der Schlussphase noch für etwas Ergebniskosmetik. Bereits am Mittwoch (16. Februar) steht das nächste wegweisende Duell im Abstiegskampf an – dann müssen die Weißenfelser zum Tabellennachbarn nach Heidelberg.