Der Syntainics MBC wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga. Gegen die Academics Heidelberg kassierte das Team von Headcoach Janis Gailitis eine 93:108-Niederlage. Die besten Werfer in einer vor allem in der ersten Halbzeit schwachen Weißenfelser Mannschaft waren Michael Devoe mit 29 Punkten und Spencer Reaves (25 Zähler).