Mit seinem Dunking in letzter Sekunde hat Ty Brewer den Basketballern von Syntainics MBC den ersten Erfolg in diesem Jahr beschert. Die Weißenfelser behielten gegen das Schlusslicht BG Göttingen mit 93:91 (44:46) die Oberhand und kletterten durch den achten Saisonsieg auf den zehnten Platz in der Basketball-Bundesliga.