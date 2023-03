Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verschlechterte sich mit zunehmender Spieldauer die Wurfquote bei den Gästen. So fanden am Ende von 39 Versuchen jenseits der Dreierlinie nur zehn Bälle den Weg in den gegnerischen Korb. Mit einem 10:2-Lauf von 57:55 (26.) auf 67:57 (28.) setzten sich die Bamberger erstmals in dieser Partie auf zehn Punkte ab.