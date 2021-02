Es bleibt dabei: Die Wölfe können bei Brose Bamberg nicht mehr gewinnen. Am Mittwochabend mussten sie sich in einer vorgezogenen Partie des 16. Spieltags der Basketball- Bundesliga beim früheren Serienmeister mit 80:95 (45:50) geschlagen geben. Entscheidend war ein schwaches drittes Viertel, das mit 15:28 verloren wurde. Der letzte Erfolg in der oberfränkischen Domstadt liegt somit fast 20 Jahre zurück (21. Oktober 2001).