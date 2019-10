Die Sachsen-Anhalter liefen vor 2.200 Zuschauer in der Stadthalle Weißenfels zu Beginn einem Rückstand hinterher, kämpften sich aber immer wieder zurück. Nach zwei Vierteln hatten sie eine leichte Führung erkämpft, die sie aber im dritten Durchgang wieder abgaben.

MBC-Trainer Wojciech Kaminski sah eine gute Leistung seines Teams gegen Bamberg. Bildrechte: imago images/Manngold

Beim Stand von 88:83 schien die Partie eigentlich schon entschieden, doch ein erfolgreicher Dreier von Kaza Kajami-Keane sowie zwei verwandelte Freiwürfe von Andrew Warren brachten dem MBC die Verlängerung.



In dieser lagen die "Wölfe" 21 Sekunden vor dem Ende wieder scheinbar aussichtlos zurück (93:99), doch erst traf Warren per Dreier und mit der Schlusssirene hatte Strahinja Micovic noch die Chance auf weitere drei Punkte, traf aber nur den Korbrand.



Bester Werfer bei den Mitteldeutschen war Michael Gbinijie (25 Punkte), Louis Olinde kam für Bamberg auf 21 Zähler. Nach der zweiten Saisonniederlage rutschen die Weißenfelser auf Rang zehn ab. Als nächstes müssen sie am 20. Oktober bei den Löwen Braunschweig antreten.