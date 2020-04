Saisonabbruch, erweiterte Playoffs, , Turnierformat mit verkleinertem Feld oder Geisterspiele an drei Standorten? Am Montag wollen die 17 Klubs und die Ligaspitze der Basketball-Bundesliga in einer Videoschalte entscheiden, ob und wie es weitergeht. "Es ist mir sehr wichtig, dass wir eine Geschlossenheit erzielen und zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, mit dem am Ende alle leben können“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.