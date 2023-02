In einem Video vom Mittwochabend ist das Wort "Drecksau" zu verstehen, die Worte davor sollen mit technischen Hilfsmitteln ermittelt werden. Die Basketball-Bundesliga hatte am Donnerstagabend angekündigt, den Vorfall zu untersuchen. "An dieser Stelle möchten wir uns nochmals in aller Deutlichkeit gegen rassistische und diskriminierende Äußerungen und Handlungen jeglicher Art aussprechen und verurteilen diese aufs Schärfste", hieß es von der BBL.