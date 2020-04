Basketball | Bundesliga "Existenzielle Herausforderung": MBC hat bald keine Mannschaft mehr

Zukunft ungewiss: So darf man die Aussichten der Basketballer der Syntainics MBC wohl auf einen Nenner bringen. Nach den Verwirrungen der Coronavirus-Pandemie könnte es im Mai in der Bundesliga (BBL) weitergehen, was den Bundesligisten aus Weißenfels vor massive Probleme stellt. Denn 80 Prozent der Spielerverträge enden bereits Anfang Mai.