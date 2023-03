Für die Syntainics MBC war am Sonntagnachmittag in München nichts zu holen. Der Tabellendritte gewann souverän mit 87:66. Nach dem ersten viertel lag Weißwasser noch überraschend deutlich mit 22:14 in Front, in den folgenden Minuten kamen die Münchener aber immer mehr ins Rollen und sorgten so früh für die Entscheidung.