Das Team von Chefcoach Wojciech Kaminski begann vor 2.300 Zuschauern vielversprechend, führte nach zwei Dreiern von Micovic 16:9. Danach aber drehten die Gäste auf und das Spiel: Nach neun Punkten in Folge stand es plötzlich 22:19 für Crailsheim. Die „Zauberer“ aus Baden-Württemberg blieben danach bis zum Ende des Viertels (30:20) in Front und ließen Weißenfels auch in den anderen Spielabschnitten nicht mehr herankommen. Bester Werfer beim MBC war Strahinja Micovic mit 25 Zählern.