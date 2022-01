Als Center-Neuzugang John Bryant von der Freiwurflinie seine ersten beiden Punkte im MBC-Trikot sammelte, hatten die Weißenfelser wie jüngst gegen Ulm einmal mehr massiv den Start in die Partie verschlafen. 4:16 lagen die Gäste nach nicht einmal sieben Minuten zurück. Und es sollte noch schlechter werden. Ganze vier Treffer bei 14 Versuchen gelangen im ersten Viertel, an dessen Ende sich Hamburg bereit mit 16 Zählern abgesetzt hatte (11:27).

"Das ist bitter zu sehen. Irgendwas passt hier nicht. Es nimmt uns ganz viel Selbstvertrauen, so ins Spiel zu gehen – und mit wenig Selbstvertrauen ist es schwer, bei so einer guten Mannschaft zu bestehen", haderte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler zur Halbzeit im "Magenta Sport"-Interview. Zwar waren die "Wölfe" im zweiten Abschnitt endlich besser in die Partie gekommen, wurden von den Towers aber konstant auf Distanz gehalten (30:46/20.).