Science City Jena muss noch eine sportliche Hürde nehmen, bevor die Lizenz überhaupt zum Tragen käme. Gegen die Rostock Seawolves geht es um den Einzug ins Playoff-Finale der ProA und den Aufstieg. Der Sieger der Serie würde unabhängig vom Meisterschaftsausgang sicher in die BBL aufsteigen, da die anderen Halbfinalkontrahenten des Playoff-Baums (Leverkusen und Tübingen) keine Lizenzanträge gestellt haben. Die "best-of-five"-Serie startet am Donnerstag (5. Mai).

Den Aufstieg über eine Wildcard will Jena nicht haben. "Entweder gelingt uns der sportliche Aufstieg mit einer ordentlichen Aufstiegsfeier oder wir greifen in der nächsten Saison wieder neu an. Unterm Strich ist die BBL sportlich sehr reizvoll, aber wirtschaftlich auch eine große Herausforderung", erklärte Geschäftsführer Lars Eberlein auf der Vereinshomepage: "Es gibt keinen Aufstieg um jeden Preis."