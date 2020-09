Zudem stach das heimische Eigengewächs Jonas Richter mit zehn Punkten, sechs Rebounds und vier Assists heraus. "Insgesamt bin ich mit dem Auftritt zufrieden. Auch wenn erwartungsgemäß noch nicht alles rund lief, hat mir sehr gefallen, wie die Jungs versuchten, als Team zusammen zu spielen", wurde Niners-Chefcoach Rodrigo in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert.

Für die Sachsen hat damit ein regelrechter Testmarathon begonnen. Bis zum Saisonstart Anfang November bestreitet Chemnitz insgesamt elf Vorbereitungspartien – unter anderem misst sich Chemnitz zweimal mit BBL-Konkurrent Syntainics MBC aus Weißenfels (Auswärts am 27. September/Daheim am 30. Oktober) und Science City Jena (10. Oktober). "Wir bestreiten diesen Sommer mehr Testspiele als je zuvor, um uns bestmöglich auf unsere Bundesligapremiere vorzubereiten und die Neuzugänge optimal in unser Team zu integrieren", begründete Pastore das dichte Programm.