Die Niners Chemnitz haben eine weitere Auswärtsniederlage kassiert. Bei den Basketball Löwen Braunschweig verlor die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Sonntag (14.03.) mit 77:93 (40:50). Bester Chemnitzer Werfer war George King mit 20 Punkten. In der Tabelle rangieren die Sachsen mit 14 Zählern weiter im hinteren Mittelfeld.

Dabei gab es vor dem Spiel noch gute Nachrichten: Die personelle Situation bei den Niners hatte sich entspannt. Marcus Thornton, Jan Niklas Wimberg, Isiaha Mike und Virgil Matthews, die am Dienstag in Ludwigsburg noch gefehlt hatten, standen Pastore wieder zur Verfügung. Dennoch hatten die Chemnitzer in der Braunschweiger Volkswagen-Halle von Anfang an Schwierigkeiten im Zusammenspiel und leisteten sich im Angriff mehrere Ballverluste sowie Fehlwürfe.