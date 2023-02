Der Syntainics MBC hat die Auswärtspartie bei den Basketball Löwen Braunschweig dominiert und mit 89:73 (53:35) gewonnen. Damit endet die Serie von drei Niederlagen für den MBC und gleichzeitig fand der Erfolgslauf der Löwen von drei Siegen in Folge sein Ende.

Für die Gastgeber lief in den ersten Minuten nicht viel zusammen. Der MBC überrollte Braunschweig förmlich und traf nahezu jeden Versuch, insbesondere gegen die Dreier der Wölfe konnten die Hausherren wenig aussetzen und kassierten gleich sieben dieser in den ersten zehn Minuten. Am Ende stand ein klares 37:24 aus Sicht der Weißenfelser.