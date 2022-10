"Shonn hat sich menschlich tadellos verhalten, passte aber sportlich nicht so in unser Team, wie von allen Seiten erhofft. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Karriereweg alles Gute", wird Niners-Chefcoach Rodrigo Pastore zitiert. Miller, zuvor beim griechischen Erstligisten Kolossos Rhodos unter Vertrag, absolvierte für die Chemnitzer sechs Pflichtspiele, in denen der 29-jährige US-Amerikaner durchschnittlich 9,5 Punkte und 5,2 Rebounds auflegte.