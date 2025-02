Nach der deutlichen Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Löwen Baskets Braunschweig waren die Männer von Coach Rodrigo Pastore in der Bringschuld, dem heimischen Publikum gegen den Tabellennachbarn (Platz 6) etwas Positives zu bieten.Doch den ersten Stich setzten die Gäste, die sich nach vier Minuten auf 10:2 absetzten und Pastore früh zum ersten Timeout zwangen. Besonders die Arbeit am defensiven Brett war problematisch – drei Offensivrebounds gaben die Niners in dieser Phase ab.