Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Jaromir Bohacik (21), Amir Bell (20), Patrick Miller (13), Spencer Reaves (11). Für die Hausherren erzielten Aher Uguak (12), Wes Clark (11), Arnas Velicka und Nelson Weidemann (je 10) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer verschliefen den Start und lagen nach vier Minuten mit 6:14 zurück. Mitte des zweiten Viertels schienen die Hausherren die Kontrolle über die Partie zu bekommen und gingen mit 37:35 (15.) in Führung. Doch nach dem Bamberger 7:0-Lauf auf 42:37 (17.) liefen die Sachsen auch aufgrund ihrer schwachen Dreierquote (nur acht Treffer bei 37 Versuchen) stets einem Rückstand hinterher. Die Bamberger hatten beim 74:60 (31.) zu Beginn des letzten Viertels bereits für eine Vorentscheidung in diesem Duell gesorgt. Es war nach zwei Europacup-Begegnungen und einem Tesspiel bereits das vierte Aufeinandertreffen von Chemnitz und den Oberfranken in dieser Saison. Nun steht es 2:2.