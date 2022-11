Basketball | BBL Niners mit Offensivfeuerwerk gegen Merlins Crailsheim

7. Spieltag

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben am

Freitag (18. November) beim 106:94 (61:42)-Erfolg gegen Hakro Merlins Crailsheim ein

Offensivfeuerwerk abgebrannt. Mit dem dritten Sieg in Serie schoben

sich die Sachsen in die Play-off-Ränge und nahmen außerdem

erfolgreich Revanche für die im Pokal-Achtelfinale in Crailsheim

erlittene 72:86-Niederlage.