Die Basketballer der Niners Chemnitz haben im Kampf um den Einzug in die Playoffs einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore verloren am Donnerstag (24.03.22) ihr Heimspiel gegen die Hamburg Towers mit 85:89 (44:47). Den größten Anteil am Erfolg der Hanseaten hatten Maik Kotsar, Jaylen Brown (je 18), Lukas Meisner ( 17) und Robin Christen (14). Der überragende Nelson Weidemann (28) konnte die dritte Niederlage in Folge für die Sachsen nicht im Alleingang verhindern. Außerdem punkteten nur noch Isiaha Mike (13) und Frantz Massenat (12) zweistellig für die Hausherren. Point Guard Massenat verwarf in der entscheidenden Phase einen wichtigen Wurf.