Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (19:19) verloren die Gastgeber nach einer 42:34-Führung (17.) kurz vor der Pause die Kontrolle über die Partie. Mit einem 13:0-Lauf zogen die Gäste binnen drei Minuten mit 49:44 in Front. Die Sachsen kämpften sich aber in die Partie zurück und erhöhten im letzten Viertel die Intensität in der Verteidigung. In den ersten sechs Minuten im Schlussabschnitt gestatteten die Niners dem Gegner nur zwei Punkte und konnten ihren 69:66-Vorsprung (30.) auf 81:68 ausbauen. Die Heidelberger leisteten sich 19 Ballverluste und gaben dadurch den möglichen Erfolg aus der Hand.