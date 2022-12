Der 21 Jahre alte George, der in der laufenden Saison bislang 4,3 Punkte im Schnitt auflegte, ist sowohl für die Forward-Positionen als auch als Shooting Guard prädestiniert und betonte: "Coach Pastore ist dafür bekannt, dass er jungen Spielern Vertrauen schenkt und sie besser machen kann. Wir standen schon länger in Kontakt und ich freue mich darauf, jetzt für die Niners spielen und ihnen helfen zu können." Georges Spielberechtigung ist bereits erteilt, sodass der 2,03 Meter große Akteur bereits am Sonntag (11. Dezember) beim Chemnitzer Auswärtsspiel in Hamburg auflaufen darf.