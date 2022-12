Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel übernahmen die Gastgeber Mitte des zweiten Viertels die Initiative. Vom 31:31 (14. Minute) setzten sich die Chemnitzer über 38:31 (16.) bis zur Pause auf zwölf Zähler ab und lagen in der 26. Minute mit 65:44 vorn. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Sachsen aber in den letzten zehn Minuten nach. Die Bayreuther verkürzten durch einen 15:0-Lauf den 56:77-Rückstand (33.) auf 71:77 (38.). Den knappen Vorsprung retteten die Hausherren jedoch ins Ziel. Den größten Anteil am Erfolg hatten Arnas Velicka (21 Punkte), Mindaugas Susinskas (15) und Kevin Yebo (10).