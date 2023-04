Durch den zwölften Saisonsieg haben die Sachsen ihren Rückstand auf die Playoff-Ränge auf vier Punkte verkürzt. Den größten Anteil am Erfolg hatten Jonas Richter (18), Nelson Weidemann, Marko Filipovity (je 16) und Wes Clark (15). Für die Gäste erzielten Yago Mateus dos Santos (20), Thomas Klepeisz (19) und Bruno Caboclo (17) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer bauten ihre 26:21-Führung nach dem ersten Viertel bis zur 23. Minute auf 57:46 aus. Doch innerhalb von drei Minuten drohte die Partie zu kippen. Ulm zog mit einem 14:2-Lauf mit 60:59 (26.) in Front. Den Hausherren gelangen anschließend acht Punkte in Folge. Trotzdem blieb die Partie bis zum 85:83 (38.) offen. Dann zogen die Niners auf 90:83 (39.) davon und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen. Die an diesem Tag gute Dreierquote (14 Treffer bei 31 Versuchen) war der Schlüssel zum Erfolg.