Basketball | BBL Erster Saisonsieg: Niners Chemnitz bezwingen MBC im Derby

5. Spieltag

Die Niners Chemnitz haben ihren ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Die Sachsen gewannen am Samstag das Derby gegen Syntainics MBC mit 98:89 (46:49). Beste Werfer in der Messe Chemnitz waren Anders Velicka für die Gastgeber und Martin Breunig für den MBC. Beide erzielten jeweils 19 Punkte. Chemnitz bleibt damit in allen bisherigen fünf Liga-Begegnungen gegen den Nachbar aus Sachsen-Anhalt ungeschlagen.