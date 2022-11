Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den ersten Bundesliga-Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore behielten am Samstag bei ratiopharm Ulm mit 99:93 (83:83, 45:47) nach Verlängerung die Oberhand. Bei den Gästen konnten mit Wes Clark, Jonas Richter (je 17), Marko Filipovity (15) Arnas Velicka (14) und Kevin Yebo (12) gleich fünf Akteure zweistellig punkten. Für die Ulmer trafen Yago Mateus dos Santos (20), Thomas Klepeisz (19), Karim Yallow (14) und Joshua Hawley (13) am besten.

Beide Teams gingen jeweils gestärkt mit einem Sieg im Rücken in das Duell, den sowohl die Niners als auch Ulm unter der Woche auf europäischer Bühne einfahren konnten. Lange Zeit sah es so aus, als würde dieser Schwung den Gastgebern besser bekommen. Die Ulmer lagen nach sieben Minuten mit 22:9 vorn und verteidigten diesen Vorsprung bis ins vierte Viertel. Durch einen 11:1-Lauf von 72:79 (36.) auf 83:80 (39.) zogen die Chemnitzer kurz vor dem Ende erstmals in dieser Partie in Front, mussten aber noch den Ausgleich hinnehmen. In der Verlängerung bogen die Sachsen mit drei verwandelten Dreiern durch Clark (2) und Mindaugas Susinskas auf die Siegerstraße ein und ließen sich den 93:89-Vorsprung (43.) nicht mehr aus der Hand nehmen.