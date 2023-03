Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Negativserie fortgesetzt. Die Sachsen verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den bisherigen Drittletzten Basketball Löwen Braunschweig mit 73:83 (35:48). Nach der dritten Niederlage in Folge gerät die Qualifikation der Niners für die Playoffs immer mehr in Gefahr. Außenseiter Braunschweig konnte nach zuvor drei Pleiten wieder gewinnen.