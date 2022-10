Die Niners Chemnitz lieferten sich ein heißes Duell mit Würzburg – hier ist Marko Filipovity eher am Ball als Xeyrius Williams.

Die Niners Chemnitz lieferten sich ein heißes Duell mit Würzburg – hier ist Marko Filipovity eher am Ball als Xeyrius Williams. Bildrechte: IMAGO / HMB-Media

Die Basketballer der Niners Chemitz haben ihre Saison-Heimpremiere in der Bundesliga verloren. Die Sachsen unterlagen am Samstag vor mehr als 3.600 Fans in der Messehalle den Würzburg Baskets mit 81:86 (41:46).