Der Syntainics MBC ist mit einer 60:78 (17:20, 10:21, 13:15, 20:22)-Niederlage beim FC Bayern München in die Playoffs gestartet. Bester Mann auf dem Feld war Routinier Vladimir Lucic mit einem Double-Double aus 10 Punkten und 12 Rebounds. Für den MBC stemmte sich Michael Devoe mit 17 Zählern gegen die Niederlage. Spiel zwei der Serie steigt am kommenden Dienstag (20. Mai, 18:30 Uhr) in Weißenfels.